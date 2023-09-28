حصد طلائع أسيوط، 76 ميدالية مختلفة، بينها ذهبية وفضية وبرونزية، خلال النسخة الثانية من بطولة مصر العليا للسباحة، التي أقيمت بحمام السباحة الأولمبي بمحافظة بني سويف، بمشاركة 210 متسابقين يمثلون 14 مركزًا شبابيًا. على مستوى محافظات الصعيد، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الحالي

طلائع أسيوط تحصد 76 ميدالية في بطولة مصر العليا للسباحة

وقال الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إن محافظة أسيوط تصدرت ساحة المنافسة بحصد أكبر عدد من الميداليات، حيث وصل عدد الميداليات إلى 76 ميدالية، تنوعت بين 28 ميدالية ذهبية. 30 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

وأضاف أنه في نهاية المسابقة جرت منافسة ساخنة مع سباحي محافظة المنيا، فاز فيها أسيوط بكأس أفضل سباح في مراحل 2009-2010، وفاز بها السباح أحمد هاني، وأيضا السباح مصطفى وجيه. حصل على كأس أفضل سباح لعام 2006 والمراحل الشاملة.

وأشار إلى أن محافظة أسيوط شاركت بـ 29 سباحًا وسباحة يمثلون مراكز شباب ناصر بأسيوط ومركز شباب الشيخ نجيب بالقوصية، وتم تقديم الدعم الكامل لهم من حيث توفير البيئة المناسبة للتدريب وإجراء الاختبارات لاختيار الفائزين. أبرز العناصر المميزة في مراكز الشباب بالمحافظة. وأجريت الاختبارات بنادي أسيوط الرياضي بحضور 70 شخصا سباحا وسباحا، وأسفرت عن اختيار نخبة من السباحين لتمثيل المحافظة، مشيرا إلى أن المسابقة نظمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للمراكز والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بصفته الإدارة المسئولة عن تنفيذ البطولة، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق منذ الإعلان عن إقامة البطولة. البطولة منذ. أسابيع. حتى يتمكن مراكز الشباب من المشاركة بأكبر عدد من السباحين في هذه البطولة.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة الرياضة بإشراك أطفال مراكز الشباب في البطولات المختلفة وليس الأندية فقط، خاصة وأن هناك المئات من المواهب التي تستحق الظهور والمشاركة في المزيد من الفعاليات ومن ثم الصعود إلى بطولات أكبر.

طلائع أسيوط تحصد 76 ميدالية في ختام بطولة الصعيد للسباحة النسخة الثانية

طلائع أسيوط تحصد 76 ميدالية في ختام بطولة الصعيد للسباحة النسخة الثانية

طلائع أسيوط تحصد 76 ميدالية في ختام بطولة الصعيد للسباحة النسخة الثانية

طلائع أسيوط تحصد 76 ميدالية في ختام بطولة الصعيد للسباحة النسخة الثانية