تفريغ كاميرات واقعة إنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة على يد زميلها

تواصل النيابة العامة بالجيزة، عمل التحريات والتحقيقات حول واقعة إزهاق روح موظفة رميًا بالرصاص على يد زميلها داخل الحرم الجامعي بكلية الآثار جامعة القاهرة.

وانتقلت فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة لحادث قتل الموظفة، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

وطلبت النيابة من أجهزة الأمن سرعة ضبط وإحضار المتهم، وإجراء تحرياتها حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا.

وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.