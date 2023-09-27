مصرع سيدة وإصابة إثنين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة، كما أصيب إثنين أخرين في الحادث.

وبالفحص تبين مصرع س .م .ع 45سنة وإصابة شخصين أخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق دمنهور - دسوق بالقرب من قرية بنى هلال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهما وتلقى الرعاية الطبية، ويذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة إدكو .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ادكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى بمدخل الأقصر

والجدير بالذكر تلقت غرفة عمليات إسعاف الأقصر، بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى بمدخل الأقصر الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين إصابة كل من "الشاذلي على 50 سنة - سنية موسي 46 سنة - كريمة موسي 44 سنة - رضوي شاذلي 6 سنوات"، وتم نقلهم لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.