إصابة 4 مواطنين بكدمات وكسور فى انقلاب سيارة بمدخل شمال الأقصر

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة، بمنطقة الطريق الصحراوى شمال الأقصر،

تم نقل تامصابين لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات إسعاف الأقصر، بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى بمدخل الأقصر الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين إصابة كل من "الشاذلي على 50 سنة - سنية موسي 46 سنة - كريمة موسي 44 سنة - رضوي شاذلي 6 سنوات"، وتم نقلهم لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.