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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خلال الدورة الرابعة للمنتدى الصيني العربي

السفير منزلاوي يثمن أهمية العلاقات العربية الصينية واستعداد الجامعة العربية لتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية

السفير المنزلاوي
السفير المنزلاوي

 

تلبية لدعوة رسمية من الجانب الصيني، شارك السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد  رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي الصيني للإصلاح والتنمية، التي نظمها مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شنغهاي يوم 26/9/2023،

و قد افتتح الدورة مبعوث الرئيس الصيني للشرق الأوسط تشاي جون بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصين والدول العربية  إضافة إلى خبراء ومفكرين عرب وصينيين .

وتمحورت أعمال الدورة حول بحث سبل تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى؛ وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية؛ والتعاون في بناء "الحزام والطريق"  والدفع بمستوى التعاون العربي الصيني.

وقد ألقى السفير منزلاوي  كلمة في هذا المنتدى أكد فيها أهمية العلاقات العربية الصينية، واستعداد الأمانة العامة  للتنسيق مع الجانبين  لتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى في مختلف المجالات مشيرا  للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعلى هامش هذه الدورة التقى السفير المنزلاوي ، مع السفير لي تشن المشرف على شؤون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية.

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