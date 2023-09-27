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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل متهم بالتخلص من صاحب محل

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم محمود ع، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهما على إيجار محل في دائرة قسم شرطة البدرشين.

صدر  القرار برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة البدرشين.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بتخلصه من السلاح المستخدم في الواقعة بإلقائه بترعة بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل إلى جهات التحقيق التي إحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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