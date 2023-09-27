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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع قريبا (قيديو)

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

كشف أحمد حسن خليل، استشاري النقل والتخطيط العمراني، حجم التطور الذي شهده قطاع النقل والطرق في مصر خلال السنوات الماضية.

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عودة حركة مترو الأنفاق لطبيعتها في الخط الثاني

مترو الأنفاق شهد تطويرا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية

وقال أحمد حسن خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"،مساء اليوم :"مترو الأنفاق شهد تطويرا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية".

إنشاء القطار الكهربائي الخفيف بطول 90 كيلو متر

وأضاف أحمد حسن خليل:" تم إنشاء القطار الكهربائي الخفيف بطول 90 كيلو متر، كما تم إنشاء وافتتاح محطات من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لـ مترو الأنفاق"، متابعا:" قريبا سيتم افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع".

وتابع:" لدينا مشروع متكامل بطول 100 كيلو متر وهو المونوريل الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة و يتم العمل على إنشاء 2000 كيلو متر كمشروعات جر كهربائي  وهو مشروع القطار الكهربائي السريع".

وتابع أحمد حسن خليل:" تم تنفيذ كافة المشروعات التنموية في قطاع مترو الأنفاق وذلك بناء على دراسة علمية متكاملة"، مضيفا:" دراسات مشروع المونوريل متواجدة قبل 2014 لكنه تم البدء في تنفيذها بعد عام 2014".
 

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