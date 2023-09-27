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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنجازات مديرية الشباب بالوادي الجديد خلال شهر أغسطس الماضي

بهاء شوقي مدير مديرية
بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

يسعى قطاع الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد إلى تحقيق العديد من الإنجازات خلال شهر أغسطس 2023م، حيث يتم التركيز على تطوير الرياضة وتشجيع الشباب على ممارستها بشكل مستمر.

ومن بين الإنجازات التي يتم العمل عليها، هي إنشاء مجمع رياضي جديد يضم ملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة بأحدث التجهيزات. كما سيتم تحديث المراكز الرياضية الحالية لتلبية احتياجات الشباب في المحافظة.

كما سيتم تنظيم بطولات رياضية محلية وإقليمية ووطنية في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك لتشجيع المواهب الشابة في المحافظة.

وسيعمل القطاع أيضاً على تطوير مشاريع اجتماعية وترفيهية للشباب، مثل تنظيم رحلات ترفيهية واجتماعية، وورش عمل متخصصة في مجالات الثقافة والفنون الشعبية.

ويهدف قطاع الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد إلى خلق بيئة شبابية نشطة ومتطورة، تساعد الشباب على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتعزز دورهم في المجتمع.

الجريدة الورقية