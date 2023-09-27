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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي ونيوكاسل .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

مانشستر سيتي ونيوكاسل
مانشستر سيتي ونيوكاسل

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الجارية الآن على ملعب سانت جيمس بارك لحساب الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

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ليستر سيتي يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

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جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشاك لم تهتز طوال 45 دقيقة.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أورتيجا

الدفاع: سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، أكانجي

الوسط: جفارديول، كوفاسيتش، كالفين فيليبس

الهجوم: أوسكار بوب، ألفاريز، جريليش

وأجرى جوارديولا المدير الفني للسيتي 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.

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