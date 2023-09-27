مانشستر سيتي ونيوكاسل .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الجارية الآن على ملعب سانت جيمس بارك لحساب الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشاك لم تهتز طوال 45 دقيقة.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أورتيجا

الدفاع: سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، أكانجي

الوسط: جفارديول، كوفاسيتش، كالفين فيليبس

الهجوم: أوسكار بوب، ألفاريز، جريليش

وأجرى جوارديولا المدير الفني للسيتي 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.