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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

جوارديولا
جوارديولا

أعلن المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليستر سيتي، والتي تجمعهما ضمن منافسات كأس كاراباو.

 

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، أكانجي

خط الوسط: جفارديول، كوفاسيتش، كالفين فيليبس

خط الهجوم: أوسكار بوب، ألفاريز، جريليش

 

وأجرى جوارديولا 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.

 

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