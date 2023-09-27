جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

أعلن المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليستر سيتي، والتي تجمعهما ضمن منافسات كأس كاراباو.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، أكانجي

خط الوسط: جفارديول، كوفاسيتش، كالفين فيليبس

خط الهجوم: أوسكار بوب، ألفاريز، جريليش

وأجرى جوارديولا 8 تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست الماضية في الدوري الإنجليزي بمشاركة كل من أورتيجا، سيرجيو جوميز، ريكو لويس، آكي، كوفاسيتش، كالفين فيليبس، أوسكار بوب، وجريليش أمام نيوكاسل.