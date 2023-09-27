عاجل
نقيب الصحفيين يكشف أسباب إحالة عبدالرؤوف خليفة للتحقيق وإقالته من منصبه (فيديو) افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع قريبا (قيديو) بكاء وعويل.. قصة عريس تحولت حياته لفاجعة في الفرح
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليستر سيتي يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

ليفربول وليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متأخرًا أمام ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب آنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

txt

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ليستر سيتي.. استبعاد محمد صلاح

txt

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

سجل كيسي ماكاتير هدف ليستر سيتي الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثالثة، وحاول بعدها ليفربول إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى مرمى الثعالب.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيليهيير             

الدفاع: كيرتس جونز، إبراهيما كوناتي، كوينساه، تسيميكاس

الوسط: إندو، جرافينبيرخ، هارفي آليوت

الهجوم: بن دوك، دييجو جوتا، كودي جاكبو

وشهدت قائمة ليفربول للمباراة خروج النجم الدولي المصري محمد صلاح، ويأتي هذا القرار من المدرب الألماني يورجن كلوب لإراحة اللاعب للمواجهة المرتقبة المقبلة أمام توتنهام السبت المقبل.

الجريدة الورقية