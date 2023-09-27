ليستر سيتي يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متأخرًا أمام ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب آنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل كيسي ماكاتير هدف ليستر سيتي الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثالثة، وحاول بعدها ليفربول إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى مرمى الثعالب.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيليهيير

الدفاع: كيرتس جونز، إبراهيما كوناتي، كوينساه، تسيميكاس

الوسط: إندو، جرافينبيرخ، هارفي آليوت

الهجوم: بن دوك، دييجو جوتا، كودي جاكبو

وشهدت قائمة ليفربول للمباراة خروج النجم الدولي المصري محمد صلاح، ويأتي هذا القرار من المدرب الألماني يورجن كلوب لإراحة اللاعب للمواجهة المرتقبة المقبلة أمام توتنهام السبت المقبل.