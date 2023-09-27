عاجل
نقيب الصحفيين يكشف أسباب إحالة عبدالرؤوف خليفة للتحقيق وإقالته من منصبه (فيديو) افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع قريبا (قيديو) بكاء وعويل.. قصة عريس تحولت حياته لفاجعة في الفرح
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية

تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، معارض وأسواق المستلزمات المدرسية المنفذّة بنطاق مدينة الخارجة بالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.


واطمأن المحافظ على توافر السلع، ووجّه بتوفير كافّة المستلزمات المدرسية والحقائب والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.


من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ عددًا من شوادر بيع الخضر والفاكهة، مُشددًا على تكثيف الرقابة على الأسواق، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، والإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح أمام المواطنين

وأبدى الزملوط رضاه عن مستوى المعارض والأسواق التي تم تنفيذها، حيث أكد على أهمية توفير المستلزمات المدرسية اللازمة للطلاب في بداية العام الدراسي. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في توفير هذه المعارض والأسواق، مما ساهم في تسهيل عملية الحصول على المستلزمات الضرورية بأسعار مناسبة.

وفي سياق متصل، أعربت حنان مجدي عن سعادتها بتنظيم هذه المعارض والأسواق، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، حيث يمكنهم الحصول على جميع المستلزمات التي يحتاجونها بشكل سهل وميسر.

وتأتي هذه الجهود في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية للطلاب. 

وأعرب اللواء الزملوط عن حرصه الشديد على تحسين جودة التعليم في المحافظة، وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق تطلعات الطلاب وتطوير قدراتهم.

وفي ختام الجولة، شكر اللواء الزملوط جميع القائمين على تنظيم وإدارة هذه المعارض والأسواق، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للطلاب، وتسهيل عملية الحصول على المستلزمات المدرسية بسهولة ويسر. وعبر عن تقديره للجهود المبذولة في تحقيق التطور التعليمي في المحافظة، مؤكدا استعداده للتعاون المستمر من أجل الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة
الجريدة الورقية