تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، معارض وأسواق المستلزمات المدرسية المنفذّة بنطاق مدينة الخارجة بالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.



واطمأن المحافظ على توافر السلع، ووجّه بتوفير كافّة المستلزمات المدرسية والحقائب والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.



من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ عددًا من شوادر بيع الخضر والفاكهة، مُشددًا على تكثيف الرقابة على الأسواق، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، والإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح أمام المواطنين

وأبدى الزملوط رضاه عن مستوى المعارض والأسواق التي تم تنفيذها، حيث أكد على أهمية توفير المستلزمات المدرسية اللازمة للطلاب في بداية العام الدراسي. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في توفير هذه المعارض والأسواق، مما ساهم في تسهيل عملية الحصول على المستلزمات الضرورية بأسعار مناسبة.

وفي سياق متصل، أعربت حنان مجدي عن سعادتها بتنظيم هذه المعارض والأسواق، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، حيث يمكنهم الحصول على جميع المستلزمات التي يحتاجونها بشكل سهل وميسر.

وتأتي هذه الجهود في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

وأعرب اللواء الزملوط عن حرصه الشديد على تحسين جودة التعليم في المحافظة، وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق تطلعات الطلاب وتطوير قدراتهم.

وفي ختام الجولة، شكر اللواء الزملوط جميع القائمين على تنظيم وإدارة هذه المعارض والأسواق، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للطلاب، وتسهيل عملية الحصول على المستلزمات المدرسية بسهولة ويسر. وعبر عن تقديره للجهود المبذولة في تحقيق التطور التعليمي في المحافظة، مؤكدا استعداده للتعاون المستمر من أجل الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة