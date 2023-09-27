"ملكة جمال التمور 2023" مسابقة بمحافظة الوادي الجديد.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت محافظة الوادي الجديد إطلاق مسابقة اختيار جمال النمور 2023 خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استعدادات محافظة الوادي الجديد لتنظيم الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور المصرية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بيان المحافظة شروط المشاركة في المسابقة وهى:

ألا يكون للطفلة سابقة في التقديم في الأعوام السابقة، وأن تكون المتسابقة من أبناء المحافظة وتتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ويجب أن يكون هناك موافقة الوالدين على الشروط بعد الفرز بالاستبيان المقدم.

كما يجب أن تمتلك المتسابقة مواهب فنية في الشعر والغناء والموسيقى، أو مواهب علمية، أو تمارس أنشطة رياضية.

ويجب أن تلتزم بمعايير الزي المطلوب والتدريبات المحددة

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد الطفلة وشهادة ميلاد الأب أو الأم، وصورة شخصية حديثة للطفلة. يتم تقديم الملف في إدارة الموهوبين التابعة لمديرية التربية والتعليم، أو أقسام الموهوبين بالمراكز، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 26 سبتمبر الحالي حتى السبت 30 سبتمبر الجاري.

وتمثل مسابقة "جمال النمور 2023" فرصة رائعة للمزارعين والمنتجين في محافظة الوادي الجديد لعرض منتجاتهم الفائقة الجودة وتبادل الخبرات والمعرفة في صناعة التمور. وتأتي هذه المسابقة في سياق تعزيز تمور الوادي الجديد وزيادة تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي.

يهدف الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور المصرية إلى توفير منصة لعرض أحدث منتجات التمور المصرية وتسويقها لشركات التجارة والمصدرين الدوليين. ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى عدد كبير من الأفراد والشركات العاملة في صناعة التمور وتجارة المحاصيل الزراعية.

تحظى مسابقة "جمال النمور 2023" بشهرة كبيرة وتعتبر فعالية هامة في تعزيز صورة التمور المصرية على الصعيد الوطني والعالمي. وتساهم هذه المسابقة في تعزيز الجودة والتميز في إنتاج التمور في محافظة الوادي الجديد، حيث ستتم مشاركة منتجات محددة للمنتجين وتقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

وسيتم اختيار الفائزين في عدة فئات متنوعة تتضمن جودة التمور، وحجمها، ولونها، ومذاقها، وقابليتها للتخزين والنقل. ويتم تقديم جوائز قيمة للفائزين لتشجيعهم على تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز مكانتهم في سوق التمور.

تعمل محافظة الوادي الجديد بجدية على تنظيم هذه المسابقة وتوفير البيئة الملائمة للمنافسة العادلة ومشاركة مختلف اللاعبين في صناعة التمور. وتأمل المحافظة أن يسهم هذا الحدث في تعزيز الوادي الجديد كوجهة رئيسية لصناعة التمور في مصر وزيادة الوعي بالتمور المصرية على الصعيد الدولي.

وبهذه الخطوة، تؤكد محافظة الوادي الجديد التزامها بتطوير صناعة التمور وتعزيز مكانتها في السوق، وتعزيز القيمة المضافة للتمور المصرية. ومن المتوقع أن يحظى ملتقى التمور بمشاركة واسعة واهتمام كبير من قبل المختصين في الصناعة وعشاق التمور، حيث سيكون فرصة لتبادل الأفكار والتواصل بين اللاعبين في السوق وتحقيق تعاون استراتيجي لتعزيز صناعة التمور في مصر.

وستتضمن المسابقة عرض تمور الوادي الجديد ويهدف الملتقى إلى تعزيز وتسويق الزراعة المحلية وتوفير دعم للمزارعين، كما يمثل فرصة لاكتشاف جودة التمور في مصر وتحسين صورتها في الأسواق الدولية. ويشتمل الملتقى على برامج مختلفة منها المعارض وورش العمل والندوات، فضلا عن جلسات البيع والشراء التي ستقام في الملتقى. ويتوقع أن يشهد الملتقى إقبالا كبيرا من الزوار والمشاركين من مختلف الدول العربية والأوروبية والآسيوية. وسيشكل هذا الملتقى فرصة لدعم حركة التصدير المصرية وتحسين حصة مصر في الأسواق الدولية للتمور.