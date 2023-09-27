تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

يبحث الجهاز الفني لـ ليستر سيتي بقيادة ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة ليفربول، ضمن منافسات كأس الرابطة المحترفة لهذا الموسم.

ويأمل مارسكا في تحقيق المفاجأة من خلال الفوز على ليفربول ومن ثم الصعود للدور المقبل من هذه المسابقة.

تشكيل ليستر المتوقع أمام الريدز

حارس المرمى: داني وارد.

خط الدفاع: ووت فايس، هاري سوتار، تيموثي كاستانيي، فيكتور كريستانسن.

الوسط: كيرنان ددوسبوري هول، جيميس ماديسون، هارفي بارنس.

الهجوم: يوري تيليمانس، تيتي، كيلتشي إيهيناتشو.

ومن المقرر أن يطلق حكم مباراة ليفربول وليستر سيتي صافرة انطلاق المواجهة في تمام الـ 9:45 من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الليفر.

فيما تُذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

تصريحات مدر ب ليستر سيتي: ليفربول أقوي فريق في العالم في الهجمة المرتدة

في السياق ذاته، قال ماريسكا، المدير الفني لليستر سيتي خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي بالأمس: "لا يوجد فريق في العالم كله يلعب مثل ليفربول في الهجمات المرتدة، يورجن كلوب صنع فريقًا هو الأفضل في العالم في هذا الجانب".

وتابع مدرب ليستر سيتي تصريحاته: "ليفربول يمتلكون بعض اللاعبين الجدد، لكن فيما يتعلق بالانتقال والعمل بدون الكرة، فهذا الفريق هو الأفضل خلال السنوات السبع الماضية".

وأكمل: "الريدز يمتلكون لاعبون جدد، لذلك يحتاجون فقط إلى الوقت للتأقلم، لكنهم سيعودون مرة أخرى كما كانوا، وبالفعل هذا يحدث منذ بداية الموسم، في العديد من المباريات كان ليفربول متأخرًا، وتمكن من العودة بفضل المرتدات".

وأتم ماريسكا تصريحاته: "نأمل في تقديم أقصى ما لدينا في ملعب أنفيلد، ولدينا ثقة في أنفسنا، نتائجنا جيدة في المباريات الماضية، لكن منافس الغد مختلف".