تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ليستر سيتي.. استبعاد محمد صلاح
أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام ليستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس الرابطة المحترفة لهذا الموسم 2023/2024.
تشكيل ليفربول الرسمي:
خرج الدولي المصري محمد صلاح من قائمة المباراة، ويأتي هذا القرار من المدرب الألماني لإراحة اللاعب للمواجهة المرتقبة المقبلة أمام توتنهام السبت المقبل.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: كيليهيير
خط الدفاع: كيرتس جونز، إبراهيما كوناتي، كوينساه، تسيميكاس
وسط الملعب: إندو، جرافينبيرخ، هارفي آليوت
خط الهجوم: بن دوك، دييجو جوتا، كودي جاكبو