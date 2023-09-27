إحالة المتهم بترويج مخدر الآيس بمدينة بدر للجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء المتهم بحيازة كمية من مخدر الآيس بغرض ترويجه لمحكمة الجنايات،وذكر قرار الإحالة أن المتهم ع.ح عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وأقر أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

تفاصيل ضبط المتهم بترويج مخدر الآيس

وكانت قد أمرت النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الآيس بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

والبداية عندما ألقي القبض على عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام– كمية من مسحوق الهيروين المخدر- مبلغ مالي- ميزان حساس).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

السجن المؤبد لعاطل و3 سنوات لربة منزل لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالزواية

كما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل بالسجن المؤبد، وربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات فى اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

جاء في القضية رقم 2442 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 215 لسنة 2021، قيام المتهمين “علي. ح” و”ايناس. ك” أنه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر“الحشيش” في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات المباحث التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أنه بإجراء عملية شرائية بمعرفة مصدره السري لقطعة من جوهر الحشيش المخدر من المتهمين أبصر المتهمة الثانية تستخرج من حقيبة بحوزتها قطعة لمخدر الحشيش سلمتها للمتهم الأول فسلمها بدوره للمصدر السري فتمكن من ضبط المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار،وبتفتيش حقيبة بحوزة المتهمة عُثر بداخلها على 20 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنه مادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وتم القبض على المتهمة الثانية ولاذ الأول بالفرار، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار.