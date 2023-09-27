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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ للتأكد من استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد وجاهزيتها لاستقبال الطلاب. وكان برفقتهم رئيس مركز ومدينة الخارجة جهاد متولي ووكيل التربية والتعليم سيد عبد العزيز ومدير فرع الأبنية التعليمية إيمان صبر.

تفقدوا مدرسة المصرية اليابانية وأوصى المحافظ بإكمال تشجير محيط الملعب واستعرض البرامج التدريبية للمعلمين وأشار إلى ضرورة تطبيق ونقل الخبرات المكتسبة من الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في اليابان والاستفادة القصوى منها.

كما تأكد الزملوط من جاهزية مدرسة طلعت ضرغام الابتدائية وأمر بتجديد الأثاث لإعطاء مظهر حضاري للفصول والتأكيد على الالتزام بالزي المدرسي وزي المعلمين. وشدد على تفعيل برامج متابعة ورعاية الطلاب اجتماعيًا وعلميًا ورياضيًا واكتشاف الموهوبين في جميع المجالات.

واستمر المحافظ في جولته بزيارة مدرسة اللغات المتميزة وأوصى بتحويل بعض القاعات لاستيعاب طلاب المرحلة الثانوية واستكمال أعمال تجميل الحديقة الملحقة ودهان واجهات المنازل والمباني السكنية المحيطة بالمدرسة.

محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
محافظ الوادي الجديد يؤكد جاهزية مدارس الخارجة للعام الدراسي الجديد
الجريدة الورقية