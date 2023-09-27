محافظة الوادي الجديد تحذر المواطنين من السير علي طريق تنيدة منفلوط

نوهت محافظة الوادي الجديد إلى أنه تم إزالة الحواجز الترابية المُقامة على الطريق للسماح لمعدات الشركات المنفذة- فقط - بالمرور على الطريق للإسراع بالانتهاء منه وافتتاحه، وذلك في إطار خطة استكمال أعمال الإنشاءات بطريق تنيدة/منفلوط، وحرصًا على سلامة المواطنين.

علمًا بأن الطريق غير مؤهل لمرور المركبات و السيارات، لذا تهيب المحافظة بالسادة المواطنين، عدم استخدام الطريق لحين افتتاحه رسميًا وتوفير كافة الخدمات عليه، و ذلك حرصًا على أرواح و سلامة مستخدميه وتسريع وتيرة العمل بهدف استكمال أعمال الإنشاءات في أقصر وقت ممكن.

يتم تنفيذ هذا المشروع برعاية وإشراف السلطات المحلية والجهات المعنية، التي تضع سلامة المواطنين في مقدمة اهتماماتها. تُعد سلامة المواطنين أمرًا بالغ الأهمية، ولذلك تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث أي خطر على المسافرين الذين يستخدمون هذا الطريق.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية في المنطقة، حيث يعتبر طريق تنيدة/منفلوط جزءًا مهمًا من الشبكة الطرقية في المحافظة. من المتوقع أن تعزز الانتهاء من أعمال الإنشاءات على هذا الطريق من الراحة والسلامة للمواطنين، وتحسن أيضًا وصولهم إلى المناطق الأخرى بسلاسة أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تحرص على توفير جميع الموارد اللازمة للشركات المنفذة بهدف تنفيذ الأعمال بكفاءة وفقًا للمعايير العالمية. تهدف المحافظة إلى الاستفادة القصوى من هذا الطريق من خلال تقليل الازدحام المروري وخفض وقت السفر وتحسين التنقل العام في المنطقة.

يجري تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة تشمل أعمال تحسين وتوسيع البنية التحتية في مختلف مناطق المحافظة، وهو نموذج للتزام المحافظة بتحقيق تحسين مستمر في البنية التحتية، ورفاهية المواطنين، وتطوير الاقتصاد المحلي.