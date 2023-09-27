تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي للمدينة الرياضية الجاري تنفيذها بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه عددٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ اطلّع على سير الأعمال مُوجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وممشى الدراجات، واستكمال أعمال السور وواجهة البوابة الجنوبية.

كما وجّه بتحويل مسار صرف محطة مياه الشرب الخاصة بالعاصمة؛ لاستغلالها في زراعة الغرود الرملية وتشجير المنطقة المحيطة، وعمل عدد من الجداريات على طريق محور ٣٠ يونيو ومدخل المطار مراع

وأبدى اللواء الزملوط اهتمامه بتقديم الخدمات الرياضية للمواطنين وتوفير بيئة صحية ومناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بالوقت الحر. يذكر أن المدينة الرياضية ستحتوي على عدد من الملاعب المتنوعة والمدارس الرياضية، وستكون مكانًا مثاليًا لاستضافة البطولات الرياضية والفعاليات الكبرى. من المتوقع أن يستفيد منها العديد من فرق الألعاب الرياضية واللاعبين المحترفين لاختبار وتحسين مهاراتهم. كما سيتم توفير خدمات إضافية مثل صالات اللياقة البدنية والمسابح والملاعب الداخلية والمرافق الرياضية الأخرى. من المتوقع افتتاح المدينة الرياضية في وقت قريب وأن تصبح إحدى المعالم البارزة في الوادي الجديد ومكانًا يجذب السكان والزوار على حد سواء.

ويأتي هذا الاهتمام بتطوير المدينة الرياضية ضمن الخطط الاستراتيجية للمحافظة لتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم البدنية. ومن المتوقع أن تكون المدينة الرياضية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المعالم السياحية والرياضية في المحافظة، وستكون إضافة مميزة للمنطقة ومحط اهتمام لكل عشاق الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير المدينة الرياضية سيسهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة. لذلك، يعد هذا المشروع إنجازًا مهمًا يعكس حرص الحكومة المحلية على تطوير جميع القطاعات والمجالات في المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية للمحافظة