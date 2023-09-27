شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، احتفالية "الليلة المحمدية" التي نظمتها المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. اقيمت الاحتفالية في مسرح سينما هيبس بالخارجة بحضور العديد من الشخصيات الهامة بمن فيها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة.

شهدت الفعاليات عددًا من الخطب الدينية والعروض الموسيقية الدينية، وتم عرض مميز للسيرة النبوية التي أشاد بها المحافظ ووعد بتكريمها بعنوان "الليلة المحمدية".

قدم المحافظ التهنئة لأهالي المحافظة ودعاهم للاقتداء بالرسول الكريم في هذه المناسبة. كما قدم هدية عبارة عن 24 رحلة عمرة لـ 12 أسرة فائزة في مسابقة "الأسر القرآنية" التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف. وأعرب عن أمله في أن يكون القرآن مصدر إرشاد ونور لهم.

تمثلت الاحتفالية في عدة فقرات تعبّر عن محبة الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقديرهم لدوره الكبير في نشر الإسلام والقيم الأخلاقية. وقد قدمت فرق فنية متميزة عروضًا مسرحية وموسيقية تعكس روحانية هذا الحدث العظيم.

كما تم تكريم شخصيات دينية بارزة من الوادي الجديد لجهودهم في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز التعايش السلمي في المحافظة. وقد تمنى الحاضرون أن تكون هذه الاحتفالية فرصة لتوحيد روابط الأخوة والمحبة بين أبناء الوادي الجديد وتعزيز الوحدة الوطنية.

هذا الحدث الذي شهد تواجد العديد من الشخصيات الحكومية والشعبية والدينية يعكس أهمية الوحدة والتعايش بين أفراد المجتمع، وتعزيز قيم التسامح والسلام في الوادي الجديد. وقد أبدى الحضور إعجابهم وامتنانهم للمحافظة على هذه الاحتفالية الهامة التي تضيف قيمًا إيجابية للمجتمع.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لتعزيز الروحانية والقيم الإسلامية في المجتمع، وتعميق التفاهم والتواصل بين أفراده. كما تعكس حرص المحافظة على تعزيز التراث الثقافي الإسلامي وإظهار الجمالية الروحانية التي تمتاز بها المنطقة.

محافظ الوادي الجديد يشهد "الليلة المحمدية” ويهدي 24 عمرة لـ ”الأسر القرآنية”

محافظ الوادي الجديد يشهد "الليلة المحمدية” ويهدي 24 عمرة لـ ”الأسر القرآنية”

محافظ الوادي الجديد يشهد "الليلة المحمدية” ويهدي 24 عمرة لـ ”الأسر القرآنية”

محافظ الوادي الجديد يشهد "الليلة المحمدية” ويهدي 24 عمرة لـ ”الأسر القرآنية”

محافظ الوادي الجديد يشهد "الليلة المحمدية” ويهدي 24 عمرة لـ ”الأسر القرآنية”

محافظ الوادي الجديد يشهد "الليلة المحمدية” ويهدي 24 عمرة لـ ”الأسر القرآنية”