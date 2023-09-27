6 قطاعات وإدارات عامة تحصل على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، أن 6 قطاعات وإدارات عامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي حصلت على شهادة الأيزو ISO 9001:2015، بعد قيام شركة TUV AUSTRIA باجراء المراجعة الخارجية، وذلك في إطار التوجه إلى الحوكمة والتحول الرقمي .





وأضاف رئيس مجلس الادارة أن شهادة الأيزو هي مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء وان نظام إدارة الجودة يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.





وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه حصل قطاع الموارد البشرية والإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وإدارة دعم النزاهة على شهادة ISO 9001:2015 وحصلت الإدارة العامة للتدريب على شهادتي ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018.





وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على أن الحصول على تلك الشهادة يساهم فى وجود نظام موثق للعمل بمنهجية قائمة على النظام وليس الأفراد مما يساهم فى إستمرار النظام ورفع قدرة الشركة فى التعرف على المخاطر المحيطة لتجنب حدوث تلك المخاطر أو الحد من تاثيرها والمساعدة فى تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع العمليات والانشطة وتحسين صورة الذهنية للشركة وتحقيق رضا العملاء.