حرفتك صنعتك .. مشروع دهانات بمركز شباب المدمر بطما

إستمرارا لدعم أندية التطوع والفتاة والمرأة بمراكز الشباب نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضه بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزيه لتنمية الشباب بالوزارة مشروع دهانات تحت شعار حرفتك مهنتك بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للمديرية .





وتم تنفيذ المشروع عن دهان قاعة المركز والسور الخارجي للمركز وكتابة العبارات الهادفة التي تحث الشباب والطلائع والنشء على حب الرياضة والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية التي يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة .





وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بالدور الفعال الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة لشغل الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية في تعليم الشباب حرفة لتقديمهم في الفترة المقبلة لسوق العمل .





وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الإدارة العامة للشباب تقوم بتنفيذ تلك المشروعات بخطة عمل منتظمة تهدف إلى توسيع قاعدة المسفيدين من أبنائنا الشباب والفتيات وحرص المديرية على الإهتمام بتلك الفئة من الشباب تحت شعار صيف شبابنا .