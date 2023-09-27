إمام بالأوقاف عن تكريم السيسي: منحة ربانية نفتخر بها (فيديو)

علق محمد حسن عبدالعظيم، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، على تكريمه من قبل الرئيس السيسي باحتفالية المولد النبوي، قائلا: " هذا التكريم منحة ربانية ويجب عليا أن نسعد ونفخر بها".

تكريم الرئيس السيسي للعلماء يمثل نقطة أمل

وأضاف "محمد حسن عبدالعظيم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"أن تكريم الرئيس السيسي للعلماء يمثل نقطة أمل، لكل شخص اجتهد وعمل بإخلاص، متابعا:" بقول لكل طالب علم اجتهد وستشعر بقيمة تعبك وستقدر من قبل الدولة".

وتابع: "تكريم الرئيس السيسي لكل شخص وتخصص على حدة، يحتوي على رسائل، ويجب علينا أم نتفهم تلك الرسائل، مردفا: “تكريمنا اليوم يحمل رسائل لجيل المستقبل”.