ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على لاس بالماس

حقق فريق ريال مدريد فوزًا هامًا على نظيره لاس بالماس بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من إبراهيما دياز في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول، بينما سجل خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54، ليستعد الميرنجي نغمة الانتصارات بعد التعثر الأخير بالجولة الماضية وخسارته من أتليتكو مدريد بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز ارتقى فريق ريال مدريد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة جمعهما من 7 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر في واحدة.

أهداف مباراة ريال مدريد ولا بالماس بالدوري الإسباني:

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ألابا، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، دياز.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.