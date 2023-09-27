التموين تستورد 200 ألف طن سكر خام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

الهيئة العامة للسلع التموينية

وأوضحت الوزارة أن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي.

وسبق أن كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك 3 أسعار للسكر في مصر، وأن ارتفاع سعر السكر مؤقت بسبب زيادة السعر في البورصات العالمية وتأثره بأسعار الطاقة إلى جانب حلاوة المولد، مؤكدا أن الأسعار ستعود لمعدلها الطبيعي خلال أيام.