جابر القرموطي: ذكرى المولد النبوي ترفع المعنويات لمواجهة أية ازمات (فيديو)

وجه الإعلامي جابر القرموطي، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا: "كل عام وأنتم بخير وهذه المناسبة لها تأثير كبير على كل الدول العربية والإسلامية".

ذكرى المولد النبوي ترفع المعنويات لمواجهة أية ازمة أو مشكلة

وقال جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء : "الكل يحتفل بالمولد النبوي الشريف ، وهذه المناسبة ترفع المعنويات لمواجهة أية ازمة أو مشكلة ".

وتابع جابر القرموطي:"الرئيس السيسي شهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك في وجود شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وكل القامات الدينية ".

وأردف جابر القرموطي:" نحتفل بمولد أشرف الخلق، والاحتفال بالمولد النبوي في مصر مختلف عن أي مكان أخر"، مضيفا:" أشكر الرئيس السيسي على حرصه على حضور احتفالية المولد النبوي".