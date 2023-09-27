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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جابر القرموطي: ذكرى المولد النبوي ترفع المعنويات لمواجهة أية ازمات (فيديو)

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

وجه الإعلامي جابر القرموطي، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا: "كل عام وأنتم بخير وهذه المناسبة لها تأثير كبير على كل الدول العربية والإسلامية".

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ذكرى المولد النبوي ترفع المعنويات لمواجهة أية ازمة أو مشكلة

وقال جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء : "الكل يحتفل بالمولد النبوي الشريف ، وهذه المناسبة ترفع المعنويات لمواجهة أية ازمة أو مشكلة ".

وتابع جابر القرموطي:"الرئيس السيسي شهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف  وذلك في وجود شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وكل القامات الدينية ".

وأردف جابر القرموطي:" نحتفل بمولد أشرف الخلق، والاحتفال بالمولد النبوي في مصر مختلف عن أي مكان أخر"، مضيفا:" أشكر الرئيس السيسي على حرصه على حضور احتفالية المولد النبوي".

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