تحرير 42 مخالفة تموينية متنوعة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، من شن حملة مكبرة بشوارع المدينة لضبط الأسعار وفحص سلامة الغذاء .

انطلقت الحملة برئاسة طلعت على عبد الشافى نائب رئيس المركز، والكيمائية أمانى صلاح عبد اللاه مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لنجع حمادي، وممثلى ادارة تموين نجع حمادى والطب البيطرى ومفتش الاغذية .

وجرى المرور على المطاعم ومحال البقالة والسوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع اللحوم الجزارة والثلاجات والعطارة .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 42 محضر ذبح خارج السلخانة، عدم وجود فواتير، وعدم اعلان عن اسعار ، ومحاضر صحة، واغذية متغيرة فى خواصها الطبيعية، وعدم حمل شهادة صحية، ومحاضر نظافة، واشغال طريق وإزالة إدارية وباعة جائلين .

وأكد أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ، ان لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.