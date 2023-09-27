تشكيل أرسنال أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزي

أعلن المدير الفني ميكل أرتيتا تشكيل فريق أرسنال الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة برينتفورد التي ستنطلق في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاء تشكيل أرسنال للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أرون رامسديل.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، وايت، جابرييل، كيفيوير.

الوسط: هافيرتز، جورجينيو، سميث رو.

الهجوم: نيلسون، نيكتياه، ساجوي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب غريفين بارك، في إطار منافسات الدور الثالث من البطولة، حيث أنها لا تقبل القسمة على اثنين، ويسعى كلا الفريقين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يذكر أن فريق آرسنال ودع بطولة العام الماضي من نفس الدور بعد الخسارة من برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات.