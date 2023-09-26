أرتيتا يكشف تطورات مصابي اَرسنال

كشف المدرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال الإنجليزي عن تطورات حالة اللاعبين المصابين في الفريق، قبل مواجهة برينتفورد غدًا الأربعاء.

ومن المقرر أن يواجه اَرسنال نظيره برينتفورد، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي ستنطلق صافرتها في تمام الـ 9:45 دقيقة من مساء الغد بتوقيت القاهرة.

وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برينتفورد عن حالة ساكا: “اللاعب كان يسير بشكل سيء بعد المباراة ضد توتنهام، كان لابد علينا إخراجه من الملعب، حتى لا تتفاقم إصابته”.

وتابع: "هذاالأمر ليس علامة جيدة على الإطلاق، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات، هناك احتمال أن يغيب أمام بورنموث".

وعن احتفال ساكا، قال: "لا أهتم بذلك، هم أحرار، عندما يفعلون ذلك لسبب ما وربما أكون آخر من يفهم ذلك لأنهم يتحدثون عنه في غرفة تبديل الملابس بينهم، إنهم أحرار في فعل ما يريدون طالما أنه يحترم الخصم".

بينما شدد ميكيل أرتيتا على أن الرباعي ديكلان رايس وجابرييل مارتينيلي ويوريان تيمبر ولياندرو تروسار سيغيبون عن الفريق خلال الفترة المقبلة.