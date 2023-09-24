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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري الإنجليزي .. التعادل يحسم ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام

توتنهام وأرسنال
توتنهام وأرسنال

 حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، مواجهة أرسنال وتوتنهام التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الإمارات لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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 تقدم أرسنال بالهدف الأول عبر اللاعب روميرو في الدقيقة 26 والذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يعادل توتنهام النتيجة عبر اللاعب الكوري سون في الدقيقة 42.
 وخلال شوط اللقاء الثاني، تقدم توتنهام بالهدف الثاني عبر اللاعب سون في الدقيقة 52، قبل أن يأتي الرد سريعًا من خلال بوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 54 موقعًا على التعادل لأرسنال.

 وجاء تشكيل توتنهام في بداية اللقاء على النحو التالي ..

 حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو
 خط الدفاع: ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو.
 خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون.
 خط الهجوم: سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي - جونسون.

 بينما جاء تشكيل أرسنال كما يلي ..

 حراسة المرمى: ديفيد رايا.
 خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل  ماجاليس، زينشيكو.
 خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، فابيو فييرا.
 خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسيوس، إدواردو نيكيتاه.

 بتلك النتيجة يحتل فريق أرسنال الترتيب الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يأتي توتنهام ثالثًا بالرصيد ذاته.

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