هل يحق للرجل ضرب زوجته؟.. داعية إسلامية تحسم الجدل (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بضرب الزوجة بشكل مباشر، وإنما يوجد في حالة الزوج الناشز فقط، ومراحل التدرج لتهذيب المرأة وليس تعذيبها، للتهذيب وليس التأديب.

وأضافت "مختار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أوضح أن الزوجة الناشز أولا ينصحها ويرشدها، وإن لم تمتثل ولم ترجع عما فعلت من النشوز، فيهجرها في فراشها كنوع من التأثير على نفسيتها.

الزوجة إن لم تمتثل في الهجر في الفراش يمكن أن يضربها ضرب غير مبرح

وتابعت الداعية الإسلامية، أن الزوجة إن لم تمتثل في الهجر في الفراش يمكن أن يضربها ضربا غير مبرح، وهو ضرب لا يوجع وليس كل النساء تُضرب، معقبة: “في سيدات الكلمة نفسها بتجرحها، مش كل الستات تتضرب، في معاني كثيرة الضرب معناه الإعراض أو الفصال أو الهجر أو القطع”.