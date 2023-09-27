عمر الأشجار 20 سنة .. فرحة المزارعين ببداية حصاد الرمان بأسيوط

يشهد مركز البداري بمحافظة أسيوط فرحة المزارعين ببداية موسم حصاد الرمان الذي يشتهر به مركز البداري.

بدء موسم قطف الرمان بأسيوط

وحرص المزارعون على التواجد عند بساتين الرمان في الصباح الباكر لقطف محصول الرمان من الأشجار ووضعه داخل وعاء من الخوص (القفة).

وقال سعد مسعود، أحد منتجي الرمان، إن مركز البداري يشتهر بزراعة الرمان بكثرة، وكذلك مركز ساحل سليم، وقال: مركز البداري هو قاعدة زراعة الرمان في جميع أنحاء أسيوط إلى جانب الساحل. مركز سليم .

وأشار مسعود إلى أن موسم قطف الرمان يبدأ في أغسطس ويستمر حتى نوفمبر أو ديسمبر، مشيراً إلى أنه بعد قطف الرمان نهاية نوفمبر يتم العمل على تخزين الرمان في الثلاجات، قائلاً: موسم الرمان لدينا يبدأ في شهر رمضان. 8. يستمر حتى الشهر 11 و 12 وبعد ذلك نقوم بتخزين المحصول في الثلاجات.

وأكد محمد أحمد أن عمر أشجار الرمان قد يصل إلى 50 عاماً، مشيراً إلى أنه يملك أشجار رمان عمرها 20 عاماً، وقال: الأشجار تنمو منذ 20 عاماً ونسقيها طوال العام ونعتني بها. -جرف التربة وحصادها من الشهر 8 إلى الشهر 12.

وأشار أحمد إلى أنه يتم فرز بذور الرمان بعد قطفها من الأشجار، ويتم اختيار الفاكهة على أساس الدولة التي سيتم تصديرها إليها كالعراق وأوروبا، لافتا إلى أن أنواع الرمان التي يتم فرزها تسمى روسية. والعربية والسورية، قائلين: يُختار الرمان على حسب حجمه. ونوعية الدولة التي ستقودها.