أمن أسيوط ينجح في ضبط 53 قضية حيازة سلاح ناري

قامت مديرية أمن أسيوط بجهود متواصلة في مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة في المدينة. وتمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 53 قضية متعلقة بحيازة الأسلحة النارية، وذلك بفضل العمل الاستباقي والمتابعة الدقيقة للمعلومات الجنائية.

خلال هذه الحملة، تم ضبط 15 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، و25 فرد محلي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات المختلفة الأعيرة. وقد تم القبض على 53 متهمًا، من بينهم 31 شخصًا لديهم سوابق جنائية ومعلومات إجرامية.

تعتبر هذه العملية الأمنية إنجازًا مهمًا في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. فقد تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديمهم للعدالة.

تعكس هذه الضبطيات التزام الجهات الأمنية في محافظة أسيوط بتوفير بيئة أمنية مستقرة للمواطنين، وتعزز الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية في التصدي للعناصر الإجرامية والبحث المستمر عن المنظمات غير القانونية التي تسعى لترويج وتوزيع الأسلحة غير المشروعة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة للحد من انتشار الأسلحة النارية والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد. ومن المهم أن نشجع وندعم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والحد من تهديدات الأمان العام.