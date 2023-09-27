آمال ماهر تواصل صدارة يوتيوب بـ "أنا كويسة"

تواصل أحدث أغنيات الفنانة آمال ماهر، وتحمل اسم “أنا كويسة”، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا إضافة إلى حصولها على مليون و150 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية أنا كويسة، من غناء النجمة آمال ماهر، وكلمات الشاعر أحمد المالكي، وتقول كلماتها:

"أنا كويسة

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو و مية مية

مش بسيطة

ايوة هي طبعا

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو و مية مية

ً مش بسيطة

ايوة هي طبعا

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك او بغني

و ان وسط ضحكة نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة

و لو اهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

الهوا عقلي و اشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

الهوا عقلي و اشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا ه ّدت

علقة سخنة بس ع ّدت

سقفولي أنا و اللي زيي

اللي وقفت و اللي س ّدت

هما يوم و اتني وفسحة

بعد منها هنام هاصحى

هاصحى منها واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك او بغني ".

روجت آمال ماهر، لأغنيتها الجديدة "أنا كويسة" من خلال نشر مقطع من الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة".

تعود الفنانة آمال ماهر، للغناء من خلال ميني ألبوم يحمل اسم "أنا كويسة" وذلك بعد غياب سنوات عدة عن الساحة الغنائية.

الألبوم يضم 5 أغانٍ، وتم طرحه عبر منصة سبوتيفاي، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آخر أعمال آمال ماهر الفنية:

أحيت الفنانة آمال ماهر في أغسطس 2022 حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، وقدَّمتْ خلال الحفل أغنتين من ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ذرة رجولة" والثانية "الحكاية في مشهدين"، كما أكدت خلال الحفل أن ألبومها سيصدر قريبًا، وقدَّمت باقة طربية متنوعة ومميزة من أغانيها بجانب عددٍ من أغاني كبار نجوم الطرب مثل فيروز ووردة وأم كلثوم.