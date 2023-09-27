أمن أسيوط يشن هجومًا جديدًا على أوكار المخدرات ويضبط 11 قضية اتجار

في إطار حرص الدولة المصرية القضاء على الاتجار في المواد المخدرة وضمان سلامة المجتمع. تعد محافظة أسيوط واحدة من المناطق المهمة التي تشهد نشاطًا كبيرًا في تهريب وترويج المخدرات. ومع ذلك، فإن مديرية أمن أسيوط لديها استراتيجية فعالة لمكافحة هذه الظاهرة الضارة.

في هذه الحملة الأمنية الأخيرة، تمكنت مديرية أمن أسيوط من تكاتف وتعاون ضباط المباحث الجنائية ومباحث مكافة المخدرات وضباط الأمن العام من ضبط 18 متهمًا في 11 قضية متعلقة بتجارة المواد المخدرة. تكمن أهمية هذه القضايا في الكميات الكبيرة من المخدرات التي تم العثور عليها بحوزة المتهمين. فقد تم ضبط 1,740 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدري الهيروين والشابو.

من بين المتهمين، يحمل 15 منهم سوابق جنائية ومعلومات جنائية. كما تم تنفيذ 606 حكمًا قضائيًا متنوعًا في حق المتهمين الذين تم ضبطهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتقديمهم إلى الجهات المختصة لمواجهة التهم الموجهة إليهم.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة حملات أمنية متواصلة تقوم بها مديرية أمن أسيوط لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة. وتأتي هذه الحملات في إطار تعزيز الأمن والسلامة العامة وحماية المجتمع من الآثار السلبية للمخدرات. تهدف هذه الحملات إلى تقويض شبكات المهربين والتهريب وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

تستند جهود مديرية أمن أسيوط إلى التعاون المشترك مع الجهات الأمنية الأخرى والجهات القضائية والنيابة العامة. بفضل هذه التعاونات الوثيقة والمستمرة، تتمكن قوات الأمن من تحقيق نتائج إيجابية في محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة تجارة المخدرات.

هذه الحملات الأمنية المتواصلة تعكس الالتزام الكامل لمديرية أمن أسيوط بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. يتم تكثيف الجهود الأمنية وتوسيع نطاق الرقابة وضبط الحدود لمنع عبور المخدرات إلى المحافظة وترويجها في المجتمع. كما تعمل المديرية على توعية الجمهور بمخاطر المخدرات وتعزيز الوعي بأهمية التبليغ عن النشاطات المشبوهة.