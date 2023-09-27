ثقافة المنيا تختتم فعاليات مبادرة" ثقافتنا فى اجازتنا" بأبوقرقاص

اقام قصر ثقافة أبو قرقاص جنوب المنيا ، حفل ختامي للأنشطة الثقافية، والتي حملت عنوان ثقافتنا في اجازتنا، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا برئاسة دكتور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ووحده تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية برئاسه هناء منير، وبالتنسيق مع إدارة ابوقرقاص التعليمية برئاسه حسام عمر ، ووحده تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان برئاسه الفت فتحي عضو المجلس القومي للمرأة فرع المنيا.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، وفى إطار ختام الأنشطة الصيفية ثقافتنا فى اجازتنا ،

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ، أعقبه الإفتتاح بآيات القرآن الكريم مع الطالب عبد الرحمن ممدوح من مدرسة صديقة الفتيات بأبيوها ، تلى ذلك فيلم تسجيلى عن الأنشطة التى تمت بالمدارس المشاركة على مدار ثمانية اسابيع ، ثم قدمت مدارس قاسم امين الإعدادية بنات برئاسه هناء اسماعيل ، فقرات مع لوجين عرفه وقصيدة حكايتك يا مصر ، وحفصه احمد هاشم قدمت قصيدة بــ أبى وأمى انت يا رسول الله ، وقدمت اريج مصطفى قصيدة في حب رسول الله ، تدريب مريم محروس مسئول المسرح.

أعقبه فقرات مدرسة صديقه فتيات أبيوها انشودة يا أبرار غناء و أداء فريق طيور الجنة مياده فراج ، إسراء محمد ، ريتاج حسن ، واغنية ايه العمل يا احمد ، مع الطالبة بسمه احمد ، تدريب رابعه موسى ، تلى ذلك فقرات مدرسة الكاثوليك ، وجمعية الصعيد ، و مركز التنمية بأبو قرقاص البلد فقرات حكي مريم محمد سيد ، و إستعراض مسرحي مع مريم محمد ، و مي محمود ، بالإضافة ، إلى فقره عرض معرض فنون تشكيلية ، مع سندس عطا ، ومهرائيل رضا ، ويؤانا إبراهيم ، تحت إشراف سلوى فهيم مسئول جمعية الصعيد، عبير لملوم من مؤسسة تنوير.

كما قدمت الطالبة منة احمد هاشم انشودة اروى لكم ، أعقبه فقرات المدرسة التجريبية برئاسه لمياء كرم ، وقدموا عرض استعراض الراجل ده هيجنني مع الأطفال ماسه محمد يوسف محمد ، بإشراف نورا ابو القاسم ، ايمان يسرى ، وختام العروض مع مدرسة سانت ماريا الخاصة برئاسة اسامه مهدى، ماريان صلاح وكيله المدرسة ، وقدموا فقرات عرض الإشارة ناويين مع الطلاب ايلاريا ايمن، رودينا مراد ، جونير عماد، مريم نادر، مريم مجدى ، جوسيان حلمي ، مريم عماد ، مارولا هاني ، روفينا ايمن ، جونير عماد .

وتم استعراض ام البطل غناء سما محمد ، وإستعراض رودينا مراد ، جونير سعيد ، مريم عماد ، جوسيان حلمي ، ايلاريا ايمن ، مارولا هاني، تلى ذلك غناء احن قلب غناء حازم احمد ، وفريدة جمال ، أعقبه فقرات عزف فردى مع سر السعادة عزف روجينا رفيق، مقطوعة قضية عم احمد عزف ميرا مينا ، مقطوعه بحيره البجع عزف انا جرجس.

وختام الإحتفالية ، قدموا عزف جماعي سهر الليالي مع روفيانا ايمن ، رودينا مراد ، وجونير سعيد ، وايلاريا ايمن ، ومارولا هاني ، وجونير عماد ، تدريب فقرات ماريا زكريا ، نورا نعيم ، ستيفن سامح ، وياسر فايز ، وذلك بحضور عصام عصمت علاقات عامة بالادارة التعليمية ، وايهاب صلاح موجه تربيه موسيقية ، محمد ابراهيم موجه اول مسرح ، وإحسان كامل سعد مدير القصر ، والفنان اسامه طه ، وقدمت فقرات الحفل الفت فتحي، ومن القصر اخلاص طه ، وجيهان عبد المحسن ، واسماء محمد ، ومنال عبدالله ، وآمال طه ، محمد صالح.