حصد طلائع أسيوط، اليوم الثلاثاء، 26 ميدالية مختلفة، بينها ذهبية وفضية وبرونزية، في بطولة محافظات الصعيد للسباحة، التي أقيمت على حمام السباحة الأوليمبي ببني سويف.

طلائع أسيوط يحصد 26 ميدالية

وقال الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إن طلائع أسيوط حصدت 26 ميدالية مختلفة، منها 8 ذهبيات فازت بها رحمة عصام في 200 م ظهر إجمالا، وبدر محمد في 200 م ظهر، و مريم. أحمد وأحمد هاني ومحمد أحمد في سباق 100 متر فراشة. وأحمد هاني ومصطفى وجيه في سباق 100 م حرة و4×50 م حرة بفريق أسيوط.

وحصل على 11 ميدالية فضية، فازت بها يوانا أشرف في سباق 200 م ظهر، وهالة رضا وحمزة محمد في سباق 100 م فراشة، ويوانا أشرف في سباق 100 م حرة، وجيني محمد ورحمة عصام في سباق 50 م صدراً، وفريق من. أسيوط في 4×. 50 م حرة مواليد 2007-2008. وفريق أسيوط في 4×50م حرة مواليد 2007-2008، وفريق أسيوط في 4×50م حرة مواليد 2009-2010، وفريق أسيوط في 4×50م حرة مواليد 2007-2008.

كما حصل على 7 ميداليات برونزية، حيث حصل محمد أحمد على المركز الثالث، وميدالية برونزية في سباق 200 متر ظهر شامل.

ديانا ممدوح، حسن أحمد في 100 م حرة، نور محمد في 4×50 م حرة 2009-2010، منتخب أسيوط في 4×50 م حرة سيدات ومنتخب أسيوط في 4×50 م حرة سيدات.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر، وستشهد مشاركة 210 سباحين من 7 محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، تعمل مدن سوهاج وقنا وأسوان والأقصر، في إطار اهتمام وزارة الرياضة، على تشجيع أطفال مراكز الشباب على المشاركة في البطولات المختلفة، وليس في الأندية فقط، خاصة أن هناك المئات من المواهب التي تستحق الظهور والمشاركة في المزيد. الأحداث ومن ثم التقدم إلى التخصصات. البطولات.

وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة، ومراقبة عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب.

طلائع أسيوط تحصد 26 ميدالية في اليوم الثاني لبطولة الصعيد للسباحة

طلائع أسيوط تحصد 26 ميدالية في اليوم الثاني لبطولة الصعيد للسباحة

طلائع أسيوط تحصد 26 ميدالية في اليوم الثاني لبطولة الصعيد للسباحة

طلائع أسيوط تحصد 26 ميدالية في اليوم الثاني لبطولة الصعيد للسباحة