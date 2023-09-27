الجونة يتعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري المصري

إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الجونة و زد الأن بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري “ دوري النيل”.

وحاول كلا الفريقين الوصول إلي مرمي بعضهما البيعض في أكثر من هجمة، ولكن دون جدوى إحراز أي أهداف.

وسيطر الفريق الأول لنادي زد علي الربع الأخير من مجريات الشوط الأول بتسديد أكثر من كره من داخل وخارج منطقة الجزاء.

يذكر أن أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق الجونة في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد خالد بشارة.

تشكيل زد أمام الجونة الدوري



حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: أحمد عاطف "قطة" - عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"