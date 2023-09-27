القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.. الدفاع الروسية تكشف التفاصيل

كشفت "بيانات وزارة الدفاع الروسية"، عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني، مُؤكدة أنها بلغت نحو 715 عسكريًا خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

محور دونيتسك - صد 10 هجمات والخسائر الأوكرانية شملت 390 جنديا بين قتيل وجريح و4 دبابات ومدفعين من طراز M777 أمريكية الصنع ومعدات أخرى، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للعدو في أراضي دونيتسك

محور زابوروجيه صد هجوم في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، وإضابة مدفعين من طراز M777، ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"

محور جنوب دونيتسك – خسائر العدو تجاوزت 150 فردا

محور كراسني ليمان - صد هجومين والقوات الأوكرانية خسرت نحو 55 جنديا

محور كوبيانسك – القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفع M777 ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي"

محور خيرسون – مقتل أكثر من 45 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع للعدو

إسقاط 8 صواريخ HIMARS و19 طائرة بدون طيار أوكرانية

روسيا قادرة على تدمير المطارات العسكرية في أوكرانيا.. مستشار للبنتاجون يُوضح

أكد المستشار السابق للبنتاجون، "دوغلاس ماكغريغور"، أن القوات الروسية يُمكنها تدمير المطارات التي تقلع منها مقاتلات "سو-24" في غرب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الإثنين.

وأشار إلى أن مقاتلات "سو-24" التي أطلقت صواريخ "ستورم شادو" أقلعت من مطارات في غرب أوكرانيا.

وأضاف: "هناك العديد من هذه المطارات في غرب أوكرانيا. وأنا متأكد من أن الروس الآن يراقبون كل هذه المطارات".

وأكد أن الجيش الأوكراني سيجد في مرحلة ما أن البنية التحتية للطيران العسكري قد تبخرت بالكامل، لأن القوات الجوية الروسية ستدمرها.