منتخب مصر للطائرة يعلن قائمته لتصفيات أولمبياد باريس 2024

أعلن جيونيلي المدير الفني لــ منتخب مصر للكرة الطائرة عن قائمة اللاعبين المسافرة إلى اليابان للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر في الصين والبرازيل واليابان.

وجائت قائمة منتخب مصر للطائرة للمشاركة في تصفيات أولمبياد باريس كالتالي:-

حسام يوسف ورضا هيكل وأشرف اللقاني وسيف عابد و محمد عادل وعبد الرحمن سعودي ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان وأحمد يوسف ومحمد مصطفى لعبة وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء ومحمد عسران.

ويغيب عن صفوف منتخب مصر قائد الفراعنة أحمد صلاح بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي بينما يغيب أحمد سعيد بداعي الإصابة.

ويرأس رئاسة بعثة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024، تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة.