رانيا يوسف تخطف الأنظار بميني جيب وكروب توب في كان

تحرص الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها أحدث اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت في آخر إطلالة بلوك مثير وجذاب عكس أنوثتها وجمالها الساحر.

رانيا يوسف

وبدت رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة، فضمت ميني جيب باللون الكحلي تتدلى منها شراشيب، ونسقت عليه بلوزة ستان باللون الأزرق، مكشوفة الخصر والأكتاف؛ لتبرز رشاقتها وأنوثتها.

وانتعلت رانيا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، ونسقت معها حقيبة كروس نفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط دائرية وسلسلة تتدلى حول العنق وأنسيالين وخاتم في إحدى اليدين.

رانيا يوسف

ووضعت رانيا مكياج مرتكز على العين، فحددت عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل علي عينين ساحرتين، وزينت وجنتيها ببلاشر بدرجات الوردي مع النود، كما إعتمدت ملمع شفاه باللون العنابي .