أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لاس بالماس اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ألابا، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، دياز.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

موعد مباراة ريال مدريد و لاس بالماس:-

ومن المقرر ان تنطلق مباراة ريال مدريد و لاس بالماس اليوم الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، و التاسعة بتوقيت أبوظبي.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني:-

ويدخل ريال مدريد المباراة محتلاً المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.