عثرت إدارة الانقاذ النهري ، وبالتنسيق مع أهالي مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، علي جثة لشخص مجهول الهوية طائفة علي سطح نهر النيل المارة بالمدينة، علي الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية والدفع بقوات الإنقاذ النهري لرفع الجثمان.

العثور علي جثة شخص مجهول غارقًا بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة زفتي، بالعثور علي جثة شخص مجهول الهوية طائفة بمياة نهر النيل، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي نطاق الواقعة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لرفع الجثمان، والرفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور علي جثة طالب مقتولا بالمنوفية

كما عثر أهالى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على جثة طالب، عقب اختفائه، داخل منزل مهجور مقتولا ،تم نقله إلى المشرحة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالقرية، وقامت الأسره باتهام أحد الجيران بالشارع بقتل الطفل، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وانتقلت قوة أمنية لسؤال الأسرة وشهود العيان والتحقيق في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد مغربي، رئيس مباحث المركز والذي تبين له مقتل طفل 7 سنوات ومقيم قرية البتانون بالصف الثاني الابتدائي، داخل أحد المنازل المهجورة الموجودة بالقرية واتهمت أسرته شخص 40 عاما والمقيم بنفس القرية بالتسبب فى اختفائه .

وكشف عم الطفل المقتول أنه تغيب عن المنزل وقاموا بالبحث عنه في كل مكان بالقرية حتى الأراضي الزراعية، وبالبحث داخل المنزل المهجور الموجود بالشارع وجدوا الطفل مكبل وعلى جثمانه آثار ضرب و خرابيش على يديه ووجه وآثار خنق على رقبته، وجار البحث عن المتهم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.