لقي طالب في السابعة من عمره مصرعه ، في قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب اختفائه، داخل منزل مهجور مقتولا ،تم نقله إلى المشرحة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بعد ساعات من أختفائه ..العثور علي جثة تلميذ مقتولا داخل منزل مهجور بالمنوفية

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالقرية، وقامت الأسره باتهام أحد الجيران بالشارع بقتل الطفل، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وانتقلت قوة أمنية لسؤال الأسرة وشهود العيان والتحقيق في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد مغربي، رئيس مباحث المركز والذي تبين له مقتل طفل 7 سنوات ومقيم قرية البتانون بالصف الثاني الابتدائي، داخل أحد المنازل المهجورة الموجودة بالقرية واتهمت أسرته شخص 40 عاما والمقيم بنفس القرية بالتسبب فى اختفائه .

وكشف عم الطفل المقتول أنه تغيب عن المنزل وقاموا بالبحث عنه في كل مكان بالقرية حتى الأراضي الزراعية، وبالبحث داخل المنزل المهجور الموجود بالشارع وجدوا الطفل مكبل وعلى جثمانه آثار ضرب و خرابيش على يديه ووجه وآثار خنق على رقبته، وجار البحث عن المتهم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السجن المؤبد لسيدة وعامل

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، سيدة وعامل بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجها في مسكن المتهمة الأولى فى دائرة قسم شرطة السلام.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام سيدة وعامل بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع رجال المباحث الجنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما فى مسكن المتهمة الاولى، وبحوزتهم كمية كبيرة المواد المخدرة فى دائرة القسم، حيث بلغت كمية المخدر المضبوط كيلو ونصف ، ومبلغ مالي ، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.