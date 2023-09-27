شارك الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ممثلاً عن جامعة بدر في القاهرة "BUC"، فى حفل تأسيس رابطة الجامعات الصينية العربية، وذلك بمبادرة من إتحاد الجامعات العربية، والجمعية الصينية للتعليم العالي في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك دعماً للتعاون العلمى والبحثى بين الجامعات الصينية والجامعات العربية.

وألقى الدكتور أشرف الشيحي، كلمة باسم جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، عبر فيها عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية خاصة أنها تشهد برامج تنفيذية فى عشرة مجالات علمية محددة ذات إهتمام مشترك، كما تشهد إختيار ممثلين تنفيذيين من الطرفين، وهو ما يعكس إمكانية تفعيل الإتفاقية والرابطة بشكل فورى، وهو ما يضيف بعد عام أكبر من الإتفاقيات الثنائية المحدودة بين الجامعات الصينية والعربية.

إمكانيات جامعة بدر في القاهرة "BUC"

وعرض "الشيحي"، إمكانيات جامعة بدر في القاهرة "BUC" وقدرتها ورغبتها العالية بالمشاركة فى كافة الأنشطة والفاعليات التعليمية والبحثية وفى دعم الإتفاقيات والتعاون المصرى بين جامعة بدر والجامعات الصينية والعربية المتميزة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق إلى أن جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، لديها أكثر من مائة إتفاقية دولية ومحلية مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية بنهاية حصاد العام الأكاديمى 2023، وتوجد معظمها في قاراتأمريكا وأوروبا وآسيا التى تتميز معظم دولها بالتقدم فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى؛ وهو ما يحرص عليه مجلس أمناء الجامعة ويقدم كافة سُبل الدعم له.

ونوه الدكتور أشرف الشيحي، أن الهدف من الإشتراك فى رابطة الجامعات الصينية العربية هو دعم ورفع كفاءة وجودة التعليم والبحث العلمى وكذلك المهارات اللازمة للطلاب؛ لمواكبة التطورات فى سوق العمل خصوصاً التقنية ومجال التحول الرقمى؛ ورفع كفاءة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتبادل الخبرات خصوصاً فى كافة المجالات العلمية والتنمية المستدامة وصولاً إلى جامعات الجيل الرابع.





أشرف الشيحي يعرض رؤية وبرامج جامعة بدر في رابطة الجامعة الصينية بالأردن