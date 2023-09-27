لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بإصابات متنوعة في حادث تصادم قطار دك السكة الحديد بسيارة نقل ثقيل، في القنطرة شرق، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرون في حادث تصادم قطاربسيارة نقل بمقطورة شرق القنطرة

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بتصادم قطار"ماكينة دك تجر عربيتين" بسيارة نقل بمقطورة في مزلقان القنطرة شرق في طريق "القنطرة-النفق" بالقرب من محطة الوقود.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القنطرة شرق، والمصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس بالإسماعيلية عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث، وذلك لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.

كما عثر أهالى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على جثة طالب، عقب اختفائه، داخل منزل مهجور مقتولا ،تم نقله إلى المشرحة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالقرية، وقامت الأسره باتهام أحد الجيران بالشارع بقتل الطفل، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وانتقلت قوة أمنية لسؤال الأسرة وشهود العيان والتحقيق في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد مغربي، رئيس مباحث المركز والذي تبين له مقتل طفل 7 سنوات ومقيم قرية البتانون بالصف الثاني الابتدائي، داخل أحد المنازل المهجورة الموجودة بالقرية واتهمت أسرته شخص 40 عاما والمقيم بنفس القرية بالتسبب فى اختفائه .

وكشف عم الطفل المقتول أنه تغيب عن المنزل وقاموا بالبحث عنه في كل مكان بالقرية حتى الأراضي الزراعية، وبالبحث داخل المنزل المهجور الموجود بالشارع وجدوا الطفل مكبل وعلى جثمانه آثار ضرب و خرابيش على يديه ووجه وآثار خنق على رقبته، وجار البحث عن المتهم ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.