وفاة مزارع وإصابة نجله في حادث تصادم بالمنشاه

شهدت قرية البواريك بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بتروسيكل نتج عنه وفاة مزارع في العقد الثالث من العمر كان يقود الدراجة البخارية إثر إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم وإصابة نجله في الخامسة من العمر بجرح بالجبهة يقيمان بناحية الهماص دائرة المركز وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم ومتوفى ومصاب



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بناحية البورايك / دائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية بناحية البورايك دائرة المركز "محمود . س . ا . ع" 30 سنة مزارع ومقيم بناحية الهماص دائرة المركز اصطدم بتروسيكل قيادة "محمد . ر . ا . م" 32 سنة سائق ومقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية متأثراً بإصابته بكسور وجرح متفرقة بالجسم وإصابة نجله مستقل الدراجة البخارية " الطفل "يوسف . م . س" 5 سنوات ومقيم بذات الناحية بجرح بالجبهه وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال كل من :- قائد التروسكيل ونجل عمومة المتوفي "محمد . ع . ا . م" 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهه الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.