ورش عمل استعدادًا للمؤتمر السنوي لمركز الكبد بدماص

تدريب على أساسيات الموجات فوق الصوتية

نظم مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بميت غمر في محافظة الدقهلية، اليومالأربعاء، عددًا من ورش العمل المكثفة لتدريب الأطباء من داخل وخارج المركز على اساسيات الموجات فوق الصوتية واستخداماتها المختلفة في تشخيص امراض الجهاز الهضمي .

جاء ذلك استعدادا للمؤتمر السنوي للمركز والذى سيقام غدا الخميس بقاعة المؤتمرات بأحد فنادق المنصورة تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانة وتنظيم الدكتور عبدالغني عاطف بدران مدير المركز بحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية " الاسكندرية المنصورة المنوفية القاهرة الازهر " لمناقشة آخر ما توصل اليه العلم في علاج أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمي المتطورة.

وتضمنت فعاليات اليوم محاضرات نظرية وتدريب عملي تحت اشراف قسم الأشعة بالمركز برئاسة الدكتور تامر على عباس وحضور الدكتور ياسر ابو السعود استشاري الكبد والجهاز الهضمي بالمعاهد التعليمية و الدكتور سعد الدين الشريف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الازهر .

أفضل التقنيات

وتضمن اليوم ايضا محاضرات نظرية ثم انتقل الجميع لمتابعه التطبيق والشرح علي حالات داخل المركز باستخدام افضل التقنيات الحديثة في مجال الموجات فوق الصوتية.

متابعة دقيقة داخل ورش العمل