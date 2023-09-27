محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ويكرم المتفوقين

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط اجتماعا تنسيقيا مع قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية والمشرفين العامين ورؤساء القطاعات، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمكتب عام المحافظة، ومناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتحديد جاهزية المدارس واستكمال أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب مرة أخرى في المدارس. في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة والمحافظة لتهيئة بيئة تعليمية نظيفة للطلاب وتنفيذاً لخطة الدولة لتطوير استراتيجية التعليم والتنمية المستدامة... جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل الوزارة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات بالمديرية. والمدراء العامون ومديرو الإدارات التعليمية والمشرفون العامون ومديرو بعض المدارس في مراكز المحافظة.



بدأ الاجتماع بالنشيد الوطني، أعقبته كلمة ترحيبية لوكيل وزارة التربية والتعليم رحب فيها بالوزير المحافظ وجميع الحضور، مستعرضا بعض الإنجازات التي تحققت في القطاع التعليمي بالمحافظة. ، بعض مشاريع المبادرة الرئاسية، حياة كريمة في القطاع التعليمي بالمحافظة، والجوائز والمناصب المتقدمة التي حصل عليها بعض طلاب المدارس في المسابقات المختلفة. المسابقات المحلية والوطنية والدولية.



وتم خلال اللقاء تكريم بعض مديري الإدارات والمدارس والمعلمين المتميزين وكذلك بعض الطلاب المتميزين والفرق الفنية في مختلف الأنشطة التعليمية والفنية، ومنحهم شهادات التقدير.



ووجه محافظ أسيوط، خلال كلمته، التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاحتفالات المقبلة بانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، معلنًا أنه سيبذل كل ما في وسعه وبذل الجهود الممكنة لدعم القطاع التعليمي في الحكومة، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الإدارة والإدارات التعليمية ومديري المدارس. القرى والأحياء والوحدات المحلية، التأكيد على استمرار أعمال النظافة وإزالة النفايات والشغور حول المدارس وتجنب انتشار الباعة المتجولين لنقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم، لافتاً إلى ضرورة استكمال أعمال الصيانة بالمدارس قبل البدء العام الدراسي واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية بكافة قطاعاتها وتفعيل الدور الرقابي ميدانياً. أقسام لصالح الطالب والمدرسة.



كما وجه المحافظ القيادات التعليمية بالمحافظة بمراعاة التهوية الجيدة للفصول الدراسية والغرف وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب والمعلمين حفاظا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية.

ومن يساعدهم. وأشار إلى الجهود المبذولة لفتح المعارض ونقاط البيع بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من نظيراتها في الأسواق على الإطلاق. 15٪. مشدداً على ضرورة التنسيق مع مديريات التربية وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لضمان وجود كافة المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول. للعام الدراسي الجديد وتوفير مقومات الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.



كما كلف المحافظ القيادات التربوية بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة تلبية احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الأكاديمية، مشيراً إلى استمرار زياراتهم الميدانية وجولاتهم لتفقد المدارس الحكومية والحكومية والخاصة. . وتفقد بمدن ومراكز المحافظة والمدن الجديدة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد على التهوية الجيدة داخل الفصول الدراسية. والفصول الدراسية وتعقيمها يومياً قبل وبعد اليوم الدراسي، بالإضافة إلى تنبيه مدراء الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتكريم المتفوقين بالأنشطة المدرسية

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتكريم المتفوقين بالأنشطة المدرسية

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتكريم المتفوقين بالأنشطة المدرسية

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وتكريم المتفوقين بالأنشطة المدرسية