إنبي يتعادل مع طلائع الجيش سلبياً في الدوري المصري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم لنادي إنبي سلبياً مع نظيره طلائع الجيش، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري “ دوري النيل”.

ملخص مباراة إنبي و طلائع الجيش

وظهر كلا الفريقين بأداء متواضع خلال شوطي اللقاء، حيث لن تتواجد الكثير من الهجمات المؤثرة على المرميين.

وظهر اللغط التحكيمي علي بعض الكرات التي ربما كادت ان تكون مؤثرة علي نتيجة اللقاء، في بعض من الكرات التي ظهر بها شك أن تحتسب ركلات جزاء.

ترتيب إنبي و طلائع الجيش في الدوري المصري

لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ويجني كل فريق منهم نقطة واحدة، ليصبح طلائع الجيش في المركز الثالث بترتيب الدوري حتي الأن برصيد 4 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.